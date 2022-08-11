Військове керівництво України не підтверджує причетність ЗСУ до вибухів на російській авіабазі в тимчасово окупованому Криму. Про те, що удар по аеродрому в Новофедорівці біля Сак військові не обговорювали, заявили на брифінгу в четвер, 11 серпня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр і заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

Як пише РБК-Україна, Громов не підтвердив причетність українських військових до вибухів, проте наголосив, що результат задовольняє ЗСУ.

«Кожен військовослужбовець бажав би бути причетним до цього», – сказав він.

Водночас Ганна Маляр нагадала, що жодного офіційного підтвердження чи заяв про причетність ЗСУ немає. Вона закликала українців не довіряти джерелам «без прізвища».

«Я звертаюсь до всіх - читачів, глядачів, якщо ви в будь-якому ЗМІ бачите, що якийсь невідомий представник Міноборони без прізвища, без імені, я рекомендую не вірити в цю інформацію, тому що я підтверджую, що в Міноборони не було таких розмов», – зазначила вона.

Як повідомляв ZAXID.NET, 9 серпня в окупованому Криму поблизу Новофедорівки пролунали потужні вибухи на російській авіабазі. Пізніше у Повітряних силах ЗСУ заявили, що вибухами знищено дев’ять російських літаків. Цю ж інформацію також підтвердили супутникові знімки пошкодженого аеродрому.

Водночас невдовзі після вибухів американське видання The New York Times із посиланням на анонімні джерела в Міністерстві оборони України повідомило, що до них мають причетність ЗСУ.