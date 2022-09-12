У період із 6 по 11 вересня ЗСУ знищили 2850 окупантів та 590 одиниць техніки

За минулий тиждень, у проміжку між 6-11 вересня, Збройні сили України знищили російської техніки на 700 млн доларів. За інформацією видання Forbes, значну частину техніки було знищено у ході контрнаступу на Харківщині.

Зазначається, що найдорожчий із знищеної техніки – комплекс радіоелектронної боротьби «Москва-1», який було знищено в Запорізькій області. Його вартість 57 млн доларів. На Харківщині окупанти втратили винищувач-бомбардувальник Су-34, який оцінюють в 36 млн доларів, та контрбатарейну радіолокаційну систему«Зоопарк-1М», вартість якого 25 млн доларів.

За оцінкою Forbes, за підсумками даних Генштабу ЗСУ, в період з 6 по 11 вересня, було знищено 2850 окупантів та 590 одиниць техніки.

Інфографіка Forbes

«Значну частину техніки було знищено в ході контрнаступу на Харківщині, проте яку саме достеменно встановити важко. Втрати противника становили 86 танків та 158 бойових броньованих машин, 106 артилерійських систем, 159 автомобілів та 46 одиниць іншої техніки», – повідомляє видання.

Зазначається, що не всю втрачену росіянами техніку знищено. За інформацією «Економічної правди», яка посилається на дані аналітичного проекту Oryx, з 6 по 10 вересня українські військові захопили 129 одиниць техніки, яку Forbes оцінює у 104 млн доларів, зокрема – 9 гаубиць Мста-С та Мста-Б на суму понад 43 млн дол.

До слова, за інформацією Оперативного командування «Південь», протягом двох тижнів ЗСУ на півдні України звільнили 13 населених пунктів.

«Впродовж двох тижнів на південному напрямку знищено понад 1800 окупантів, уражено понад 150 пунктів управління, командних та опорних пунктів, знищено 122 танки та понад 500 одиниць авто-бронетехніки, 134 артилерійські системи, близько 20 РСЗВ, 2 літаки та 2 гелікоптери, 13 БПЛА та 70 складів із боєприпасами», – повідомили в ОК «Південь».

Також зазначається, що за цей час лінію фронту вдалося посунути на відстань від 4 до 12 км.

Увечері 12 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про звільнення майже 6 тисяч квадратних кілометрів українських територій.