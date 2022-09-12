Служба безпеки України оприлюднила перехоплену розмову російського військового, який жаліється дружині на брак зброї й на відсутність підтримки з повітря. Під час розмови окупант розповідає про необхідність воювати навіть із пораненнями, каже, що втомився «вантажити 200-их» та плаче від безвиході. Він розповідає, що вони не можуть тримати оборону, бо «в них (ЗСУ – ред.) надто сильна зброя».

«Ми попросили допомоги з повітря, але нам сказали, щоби тримали оборону самі. Страшно. Я за***ся грузити хлопців. Все болить. В крові весь. У нас немає ні снарядів, ні зброї, ніх*я, патронів залишилося у всіх по магазину», – розповідає військовий.

За його словами, невідомо, коли їм доставлять поповнення озброєння і чи доставлять його взагалі.

«Невідомо коли ці літаки долетять і чи долетять сюди. Чотири летіли і не долетіли, збили їх на**й», – жаліється окупант.

Окупант розповідає, що їхня оборона прорвана на всіх напрямках.

Запис СБУ