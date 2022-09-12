На різних напрямках захисники просунулися на кілька десятків кілометрів

Збройні сили України під час контрнаступу на півдні України остаточно звільнили від окупантів щонайменше п’ять населених пунктів. Про це розповіла речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк, інформує «Українська правда».

Крім того, вона сказала, що за останні два тижні на Херсонщині звільнені площі близько 500 квадратних кілометрів.

«Наші успіхи протягом останніх двох тижнів є досить переконливими. Ми просунулися на різних ділянках від чотирьох до кількох десятків кілометрів. Маємо звільнені площі – близько 500 квадратних кілометрів. Можемо проголосити, що населені пункти Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий ставок і Миролюбівка на сьогодні вже звільнені», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ успішно ведуть контрнаступ на півдні України – наразі на різних напрямках захисники просунулися на кілька десятків кілометрів.

Додамо, що Наталія Гуменюк також сьогодні повідомляла про те, що російські війська, які опинилися практично в оточенні на півдні України, шукають можливості скласти зброю та здатися в полон.