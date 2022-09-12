Російські окупаційні війська на південному напрямку намагаються вести переговори зі Збройними силами України про здачу в полон. Про це заявила керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, повідомляє «24 канал».

«Намагаються вести переговори про умови того, як вони складуть зброю і перейдуть під егіду міжнародного гуманітарного права», – заявила вона.

За її словами, російські офіцери цих підрозділів отримали завдання залишати позиції будь-яким способом, який до того часу буде доступний окупантам.

Так, війска РФ можуть повернутися назад до своїх або скласти зброю і « вийти з бойової гри», оскільки вони досі сприймають це як «спецоперацію».

«Є вже такі певні розхитування і деморалізація, настільки глибокі, що навіть командування усвідомлюють, що їм далі рухатися нікуди», – підкреслила Гуменюк.

Кілька днів тому в оперативному командуванні «Південь» повідомили, що українські воїни продовжують контрнаступ на Херсонщині і вже просунулись на декілька десятків кілометрів. Найближчим часом командування обіцяє розповісти, які населені пункти були звільнені від російських окупантів.