Українські військові знищили майже 85% особового складу 810 окремої бригади морської піхоти ворога. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Після вдалих дій, проведених Силами оборони на Херсонському напрямку, ворог зазнав значних втрат у живій силі.

За наявною інформацією, 810 окрема бригада морської піхоти (пункт постійної дислокації місто Севастополь) втратила майже 85% особового складу.

У решти військовослужбовців вкрай низький морально-психологічний стан, вони масово відмовляються від повернення до зони ведення бойових дій.

Загалом за добу 11 вересня Сили оборони звільнили понад 20 населених пунктів, проводяться взяття їх під повний контроль і стабілізаційні заходи