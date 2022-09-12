Бійці ЗСУ розбили бригаду морської піхоти росіян
810 окрема бригада морської піхоти РФ втратила майже 85% особового складу
Суспільство — Юрій Братюк, 0 0
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Українські військові знищили майже 85% особового складу 810 окремої бригади морської піхоти ворога. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Після вдалих дій, проведених Силами оборони на Херсонському напрямку, ворог зазнав значних втрат у живій силі.
За наявною інформацією, 810 окрема бригада морської піхоти (пункт постійної дислокації місто Севастополь) втратила майже 85% особового складу.
У решти військовослужбовців вкрай низький морально-психологічний стан, вони масово відмовляються від повернення до зони ведення бойових дій.
Загалом за добу 11 вересня Сили оборони звільнили понад 20 населених пунктів, проводяться взяття їх під повний контроль і стабілізаційні заходи
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Збройні сили України звільнили Ізюм ZAXID.NET