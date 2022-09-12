Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що наші захисники втомилися після шестиденної атаки

Попри блискуче просування українських військ на Харківщині, святкувати перемогу ще зарано, адже ворог може невдовзі піти в контрнаступ. Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав в інтерв’ю Financial Times, повідомляє «РБК-Україна».

За словами Резнікова, наразі офіційному Києву важливо забезпечити безпеку територій після того, як бійці ЗСУ здійснили контрнаступ, який пройшов «краще, ніж очікувалось», оскільки Москва може спробувати здійснити аналогічний наступ.

«Контрнаступ звільняє територію, і після цього ви повинні контролювати її і бути готовими її захищати», – заявив Резніков.

За словами Резнікова, «український бліцкриг», як «снігова куля, яка котиться вниз схилом», став найбільшою невдачею для Росії з початку повномасштабного вторгнення.

Міністр оборони України зазначив, що наші захисники втомилися після шестиденної атаки. Водночас моральний дух навпаки – на дуже високому рівні. Резніков каже, що «українці хотіли перейти в цей контрнаступ». Адже успіх останніх днів показав – Росію можна перемогти.

Нагадаємо, що впродовж останніх декількох днів активно триває контрнаступ українських військ на півдні та сході. У результаті серії успішних контратак від початку вересня звільнені вже майже 3 тис. км території України, які були окуповані росіянами.

Водночас напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль висловив думку, що успіхи Збройних сил України не мають вводити суспільство в ейфорію чи ілюзію перемоги, бо Україна платить за переможні новини про контрнаступ найдорожчу ціну – життя українських захисників та захисниць.

А міністр оборони Олексій Резніков заявив, що переважна більшість українських чоловіків мають бути готовими воювати, оскільки Збройні сили України також зазнають втрат.