За словами Ганни Маляр, говорити про те, що населений пункт наш, можна, коли він уже «зачищений»

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала передчасно не поширювати інформацію про звільнення українськими військовими населених пунктів. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Дякуємо всім небайдужим, але ми самі впораємось з психологічним тиском на ворога! Не треба писати про кожен тимчасово окупований населений пункт, що він вже наш. На жаль, зараз мережами шириться багато інформації про нібито звільнені населені пункти, яка не відповідає дійсності. Серед, так би мовити, «звільнених» у ваших постах зустрічаються населені пункти, які лише частково контролюються ЗСУ і там тривають бої, а є навіть такі, звільнення яких немає в планах на найближчі дні», – зазначила вона.

За словами Маляр, говорити про те, що населений пункт наш, можна, коли він уже «зачищений», а правоохоронці провели стабілізаційні заходи.

«Тобто, якщо наші війська фізично зайшли в населений пункт, це ще не означає автоматично, що ми його контролюємо. Попереду ще можуть бути бої та чимало спеціальних заходів зі звільнення. Розгляньмо, що таке «наш» на прикладі Балаклеї. Кілька днів тому було повідомлення, що війська зайшли у місто. Сьогодні ми остаточно встановили у місті контроль, провели всі необхідні заходи та підняли прапор – про що теж були повідомлення на ресурсах Міноборони та ЗСУ», – додала Маляр.

Заступниця міністра оборони закликала читати повідомлення про звільнення населених пунктів на офіційних сторінках української влади – Офісу Президента, Міністерства оборони і Генштабу.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що ЗСУ вже звільнили понад 30 населених пунктів Харківщини: у частині сіл регіону тривають заходи з перевірки та убезпечення території, армія поступово бере під контроль нові населені пункти, повертаючи туди український прапор і захист для всіх українців.