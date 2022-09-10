Міноборони показало відео зі звільненої Балаклії
На центральній площі звільненого міста офіційно підняли український прапор
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Збройні сили України звільнили від російських загарбників місто Балаклія Харківської області, у центрі міста українські військові підняли державний прапор. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України.
У місті Балаклія українські військові офіційно завершили зачистку й провели церемонію підняття державного прапора під гімн України.
«Місто Балаклія Харківської області звільнено українськими військовими! Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський очолює наступ українських військ на цьому напрямку. У центрі міста піднято український прапор», – розповіли у Міноборони України.
На церемонії підняття був присутній і глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Він наголосив, що Балаклія – це Україна. При цьому він натякнув, що «далі буде».
Як відомо, 8 вересня офіційно було підтверджено, що бійці Збройних сил України деокупували Балаклію, яка раніше перебувала під контролем російських військ.
Додамо, що за інформацією українських ЗМІ, саме генерал-полковник Олександр Сирський розробив план контратаки української армії на Сході, яка дала можливість звільнити Балаклію. Для ворога цей план виявився повною несподіванкою, і це дало можливість нашим бійцям відвойовувати низку населених пунктів.