ЗСУ повністю звільнили від окупантів Балаклію, що на Харківщині

Збройні сили України звільнили від російських загарбників місто Балаклія Харківської області, у центрі міста українські військові підняли державний прапор. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

У місті Балаклія українські військові офіційно завершили зачистку й провели церемонію підняття державного прапора під гімн України.

«Місто Балаклія Харківської області звільнено українськими військовими! Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський очолює наступ українських військ на цьому напрямку. У центрі міста піднято український прапор», – розповіли у Міноборони України.

На церемонії підняття був присутній і глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він наголосив, що Балаклія – це Україна. При цьому він натякнув, що «далі буде».

Як відомо, 8 вересня офіційно було підтверджено, що бійці Збройних сил України деокупували Балаклію, яка раніше перебувала під контролем російських військ.

Додамо, що за інформацією українських ЗМІ, саме генерал-полковник Олександр Сирський розробив план контратаки української армії на Сході, яка дала можливість звільнити Балаклію. Для ворога цей план виявився повною несподіванкою, і це дало можливість нашим бійцям відвойовувати низку населених пунктів.