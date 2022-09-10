Олексій Резніков наголосив на готовності саме воювати, а не бути призваним

Переважна більшість українських чоловіків мають бути готовими воювати, оскільки Збройні сили України також зазнають втрат, заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю агенції РБК-Україна.

За його словами, як би не хотілося, Україна також зазнає втрат на війні з Росією.

«Ці втрати можуть бути безповоротні або санітарні, а іноді такі, що людина залишилася живою, але не може повернутися назад в стрій. Це означає, що Генштаб і весь сектор безпеки та оборони повинні мати можливість залучати резерви, поповнювати лави з мобілізаційного резерву», – сказав міністр.

Він зазначив, що у стані війни чоловіки у відповідних вікових параметрах мають бути готовими воювати.

«Навіть не бути призваними, а воювати», – наголосив Резніков.

У серпні міністр оборони заявляв, що до лав сил оборони мобілізують не всіх поспіль, а лише «конкретних фахівців», оскільки потреби нарощувати кількість особового складу поки немає.

Нагадаємо, у зв'язку із запровадженням воєнного стану виїзд з України чоловіків віком від 18 до 60 років обмежено. Виїжджати за кордон можуть лише чоловіки, непридатні до військової служби, батьки, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, і ті, які виховують дітей з інвалідністю або іншими важкими порушеннями. Також за кордон можна виїжджати батькам-одинакам.

Закон містить аналогічні обмеження і щодо жінок, але Міністерство оборони наразі відклало обов’язковий військовий облік для жінок на рік.