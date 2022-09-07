Міністр оборони Олексій Резніков 6 вересня підписав наказ, яким відтермінував взяття жінок на військовий облік до 1 жовтня 2023 року. Про це 7 вересня повідомило Міноборони.

Таке рішення ухвалили, щоб на рівні Верховної ради доопрацювати законопроект зміни до закону «Про військовий обов'язок та військову службу». Там, серед іншого, передбачено, що взяття жінок на військовий облік має виключно добровільний характер.

«Він дозволить Комітету, а потім і парламенту в цілому, доопрацювати і внести зміни до законодавства, аби врегулювати це питання. Ми ж, в межах своїх повноважень, можемо лише відтермінувати строки. Тож, ще на рік – до 1 жовтня 2023, їх відтерміновано, а за цей час парламентарі зможуть на законодавчому рівні встановити, що військовий облік жінок відповідних професій/спеціальностей є виключно добровільним ... Тому, ніякої паніки і зради. Ніяких обмежень для жінок не існує», – пояснила заступниця міністра Ганна Маляр.

За її словами, досвід розгортання всіх військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу свідчить, що на сьогодні в державі немає гострої потреби збільшувати кількість жінок на військовому обліку.

5 вересня стало відомом, що на останньому засіданні комітету дійшли згоди та попередньо погодили новий законопроект, який має запровадити «добровільність військового обліку жінок». Цей законопроект передбачає, що жінки, які мають професії зі списку міноборони, можуть ставати на військовий облік виключно добровільно. Обов'язковим статус військовозобов'язаних має стати лише для жінок-медиків.