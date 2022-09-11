Успіхи Збройних сил України не мають вводити суспільство в ейфорію чи ілюзію перемоги, бо захисники кладуть свої життя

Україна платить найдорожчу ціну за переможні новини про контрнаступ – життям українських захисників та захисниць. Тому успіхи Збройних сил України не мають вводити суспільство в ейфорію чи ілюзію перемоги, бо захисники кладуть свої життя, переконаний прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише «Укрінформ».

«Це перемога, цей контрнаступ звичайно дається доволі великою ціною, найдорожчою ціною – хлопці й дівчата кладуть свої життя. Але принаймні це демонструє нашу волю, спроможність і можливості перемогти у цій війні», – сказав Шмигаль під час щорічної конференції «Ялтинська європейська стратегія».

Він також додав, що демонстрація українцями можливості перемогти є також важливою для наших партнерів, а не лише для українського суспільства.

Український контрнаступ, наголосив Шмигаль, триває від 24 лютого, коли розпочалось повномасштабне вторгнення Росії. Водночас події, що відбуваються останнім часом на фронті, – це «абсолютно закономірний результат» протистояння України кривавій агресії з боку Росії.

Також він відзначив високий моральний дух українських захисників та сучасну зброю від партнерів.

«Це стало можливим завдяки підтримці наших партнерів, тому що моральний дух – це вирішальний фактор, але якісна і сучасна зброя, дали можливість нам сьогодні фізично відвойовувати наші території. Це лише початок звільнення наших територій», – додав прем’єр.

Нагадаємо, що впродовж останніх декількох днів активно триває контрнаступ українських військ на півдні та сході. У результаті серії успішних контратак від початку вересня звільнені вже майже 2 тис. км території України, які були окуповані росіянами.

22 серпня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що майже 9 тис. українських героїв загинули у війні з Росією.