Майже 9 тис. українських героїв загинули, захищаючи країну від російського вторгнення. Про це у понеділок, 22 серпня, під час форуму «Захисники. Перекличка» заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, повідомив «Інтерфакс».

«У цій війні беруть участь не лише військовослужбовці й не лише ті, хто взяв до рук зброю, – а й наші маленькі дітки, які зовсім ні в чому не винні, крім того, що вони народилися саме тут і саме в цей час. Вони справді нічого не розуміють, що відбувається, але однозначно потребують захисту і біля Соледара, Бахмута, Великої Новосілки, і тут, тому що їхній батько пішов на фронт і, можливо, входить до тих майже 9 тисяч героїв, які загинули», — заявив Валерій Залужний.

Зазначимо, що раніше Україна не розголошувала загальну кількість загиблих у війні, через вимоги воєнного стану, Це інформація, яку не повинен знати ворог, бо за цими даними військові фахівці можуть зробити чимало висновків і використати цю інформацію для аналізу та планування.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 22 серпня, втрати Росії становлять 45 400 військових.