Залишена напризволяще російська військова техніка вказує на те, що ніякого організованого перегрупування не було

Військовим керівництвом держави-терориста Росії нібито ухвалено рішення перегрупувати війська в районах Балаклії та Ізюму «для нарощування зусиль на Донецькому напрямку».

«Для досягнення заявлених цілей спеціальної військової операції зі звільнення Донбасу ухвалено рішення перегрупувати російські війська, що знаходяться в районах Балаклії та Ізюму для нарощування зусиль на Донецькому напрямку», – йдеться у повідомленні російського міноборони.

Воєнні злочинці переконують, що з цією метою нібито «протягом трьох діб проведено операцію зі згортання та організованого перекидання ізюмсько-балаклійського угруповання військ» на окуповані території Донецької області.

«У ході цієї операції проведено низку відволікаючих та демонстраційних заходів із позначенням реальних дій військ. З метою недопущення шкоди російським військам, за противником завдавалася потужна вогнева поразка із застосуванням авіації, ракетних військ та артилерії. За три доби знищено понад дві тисячі українських та іноземних бойовиків, а також понад сто одиниць бронетехніки та артилерії», – запевняють у міноборони окупантів.

Зауважимо, що численні кадри з соцмереж зі знищеною російською військовою технікою, вбитим та полоненим особовим складом, спростовують чергове повідомлення від росіян, які в умовах контрнаступ української армії на Харківщині банально тікають раніше окупованих міст та сіл.

Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України опублікувало перші кадри успішного наступу підрозділів 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України у Харківській області. На відео видно спалену техніку, тіла окупантів та їхні розбиті позиції.

8 вересня ЗСУ звільнили Балаклію, окуповану від кінця лютого. Згодом стало відомо, що армія держави-терориста тікає з Куп’янська та Ізюма.