Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив, що Збройні сили вже звільнили понад шість тисяч квадратних кілометрів української землі від окупантів. Про це він сказав у вечірньому зверненні в понеділок, 12 вересня.

«З перших чисел вересня й до сьогодні наші воїни вже звільнили понад 6 тисяч квадратних кілометрів території України – на сході й на півдні. Рух наших військ триває», – наголосив президент.

Він подякував 57-й окремій мотопіхотній бригаді, яка відновилася після важких боїв на сході й дуже сміливо, дуже впевнено просувається вперед на Південному напрямку; 59-й окремій мотопіхотній бригаді за неухильний рух вперед попри особливості відкритої місцевості, попри артилерію окупантів; бійцям 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади за звільнення кількох населених пунктів і дуже ефективні дії з нейтралізації активності ворога; українським зенітникам.

Нагадаємо, у процесі раптового контрнаступу, який ЗСУ почали 6 вересня, вони вже зачистили від росіян північний схід Харківщини й кілька населених пунктів Херсонщини. За час контрнаступу українські воїни знищили російської техніки на майже 700 млн доларів.