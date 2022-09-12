Такі військовослужбовці не привчені до комфорту та легко перенесуть відсутність налагодженого побуту

Влада держави-терориста Росії ініціює ротацію контингенту, що знаходиться в Україні, яка складатиметься в основному з мешканців Далекого Сходу Росії та Камчатки. Про це повідомили в ГУР Міноборони.

Як зазначають у відомстві, за задумом такі сили краще адаптовані до життя в умовах низьких температур і будуть ефективніші в зимовий період. Також ці військовослужбовці не привчені до комфорту та легко перенесуть відсутність налагодженого побуту.

Є інформація, що кремлівським вербувальникам вдалося привабити певну частину населення північних регіонів обіцянками високих виплат.

«Як кажуть самі «новобранці»: «нам за все життя стільки не заробити»», – зазначають у розвідці.

У відомстві зазначили, що цей особовий склад має дуже низький рівень підготовки та практично нічого не знає про реальний стан справ бойових дій в Україні.

Українські розвідники також повідомили, що у Росії оголошено про акцію збору коштів на придбання зимової форми для окупаційного контингенту, який воює в Україні. Таким чином офіційний Кремль визнав, що не має достатньо бюджетних коштів на ці потреби.