Аналітики ISW сумніваються, що Путін незабаром оголосить масову мобілізацію

Указ президента держави-терориста Росії і воєнного злочинця Владіміра Путіна про збільшення чисельності російської армії навряд чи посилить бойову потужність окупантів найближчим часом. Про це йдеться у зведенні аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

Окрім того, сумнівно, що Путін невдовзі віддасть наказ про масову мобілізацію.

«Російські військові, ймовірно, прагнуть відшкодувати збитки від вторгнення в Україну та зібрати сили для продовження своєї операції в Україні. Заява про відносно скромне (але, ймовірно, все ще недосяжне) цільове збільшення чисельності російської армії переконливо свідчить про те, що Путін, як і раніше, сповнений рішучості уникнути повної мобілізації», – йдеться у звіті.

Аналітики ISW вважають, що Кремль навряд чи сформує достатньо сил, щоб досягнути вказаної в указі кількості військових.

«Історично російські збройні сили не досягали своєї мети за чисельністю. Наприклад, у 2022 році, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в них було всього близько 850 тис. військовослужбовців, які перебували на активній військовій службі, що значно менше від номінальної кінцевої чисельності у понад мільйон осіб», – додали аналітики.

Росія, швидше за все, зіткнеться з серйозними перешкодами, намагаючись швидко додати велику кількість нових солдатів до її війська. Крім проблем, з якими стикаються російські вербувальники, оскільки починаючи з моменту широкомасштабного військового вторгнення, 24 лютого, навчальні можливості Росії, ймовірно, знизилися, оскільки Кремль направив навчальні підрозділи для участі у бойових діях в Україні, і ці підрозділи зазнали втрат.

«Росія може використати осінній призов у жовтні 2022 року, який має залучити близько 130 тис. осіб, щоб поповнити російські втрати, які, як повідомляється, обчислюються десятками тисяч убитих і важкопоранених», – зазначили в ISW.

Окрім того, Кремль може використати указ для формального включення до складу армії сил «ДНР» та «ЛНР» та нових російських добровольчих підрозділів. Чисте збільшення бойової потужності Росії у будь-якому разі буде дуже невеликим.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що президент держави-терориста Росії та воєнний злочинець Владімір Путін підписав указ, за яким штатна чисельність російської армії зросте на 137 тис. – до 2,04 млн людей, у тому числі 1150628 військовослужбовців