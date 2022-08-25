Російський воєнний злочинець Владімір Путін та міністр оборони РФ Сєргей Шойгу

Заступник міністра оборони США Колін Каль заявив, що президент держави-терориста Росії воєнний злочинець Владімір Путін не відмовився від своїх загальних стратегічних цілей із захоплення більшої частини України, повалення влади, повернення України до складу «нової Російської імперії». Про це заступник міністра оборони США заявив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

«Наскільки ми можемо судити, Путін не відмовився від своїх загальних стратегічних цілей із захоплення більшої частини України, повалення влади, повернення України до складу нової Російської імперії. Що він зробив, то це подовжив терміни на знак визнання того, що він відхиляється від плану», – сказав він.

За словами заступника глави Пентагону, Путін вважає, що може «перечекати» українців до моменту, коли вони будуть виснажені та ослаблені. А європейців – до моменту, коли вони втомляться через високі ціни на енергоносії.

«І тому подібні пакети допомоги є надзвичайно важливими, вони побічно спростовують теорію Путіна про те, що ми в цій справі не надовго, що ми не підтримуємо Україну надовго», – додав він.

«Що він зробив, це продовжив терміни на знак визнання того, що він відхиляється від плану», – сказав він.

Каль зазначив, що Путін вважає, що може «перечекати» українців до моменту, коли вони будуть виснажені та ослаблені. А європейців – до моменту, коли вони втомляться від високих цін на енергоносії.

Додамо, що Росія зазнає великих втрат на війні в Україні. Станом на 25 серпня, за даними Генерального штабу ЗСУ, бойові втрати РФ у живій силі досягли 45850 людей.

Водночас міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що за пів року повномасштабної війни проти України Росія втратила понад 80 тис. військовослужбовців. Ідеться не лише про ліквідованих окупантів, а й про тих, хто дістав поранення або втік із поля бою.