Українки влаштували російському дипломату коридор ганьби

У четвер, 9 травня, посол Росії у Польщі Сєргєй Андрєєв прийшов покласти квіти до могил радянських воїнів на Мокотові у Варшаві. На знак протесту українки в забрудненому червоною фарбою одязі зустріли його криком. Водночас на церемоніалі були проросійськи налаштовані учасники.

Посол Росії Сєргєй Андрєєв з георгіївською стрічкою на піджаку приїхав покласти квіти та вінок на кладовищі-мавзолеї радянських воїнів у Варшаві з нагоди Дня Перемоги, який Росія святкує 9 травня.

Українки влаштували протест і коридор ганьби для російського дипломата. Вони були в білому одязі, вимазаному червоною фарбою, яка символізує кров, з написами українських міст, які найбільше страждають від російських обстрілів.

Як пише RMF, жінки спершу мовчки ходили пішохідним переходом, привертаючи увагу до теми війни в Україні. А коли до цвинтаря під’їхав кортеж дипломатів Росії, жінки почали скандувати «терористи» і голосно кричати. Андрєєв зміг дійти до місця покладання квітів в оточенні своїх прихильників, які взяли його у кільце.

Акцію влаштувала організація «Євромайдан Варшава». «Це символ закривавленої України, яку світ часто не помічає, вдаючи, що війни немає, але ми їм не дамо. Ми тут, щоб звернути увагу світу на те, що Україна воює, а Росія – країна-терорист», – пояснили свій задум активістки.

Російський посол Сєргєй Андрєєв з георгіївською стрічкою (фото Славоміра Камінського/Wуbоrсzа)

Ще вранці 9 травня перед обеліском невідомі розкидали кістки і розлили червону фарбу. Таким чином дипломату хотіли нагадати, що він йде «по крові і кістках». Однак перед приїздом дипломата територію цвинтаря ретельно прибрали.

Невідомі розкидали кістки і розлили кров на військовому радянському цвинтарі (фото з Reddit)

Водночас на події були проросійськи налаштовані учасники. Вони мали прапор Росії та банери з антиукраїнськими написами: «Кочівники, досить нацьковувати нас на росіян!», «UkroРolin stop», «Росія не є нашим ворогом». Невідомо, чи це були представники російської громади, чи проросійськи налаштовані поляки.

Як нагадав Portal Samorzadowy, у 2022 році Андрєєву не дали покласти квіти на кладовище, антиросійські демонстранти вирвали у нього квіти і забризкали червоною фарбою. Торік перед цвинтарем також провели антивоєнну демонстрацію, встановили макети розбомблених кварталів Бахмута, Маріуполя, Бучі, Херсона та Ірпеня, символічні могили вбитих українців, а з гучномовця лунали сирени тривоги та звуки бомбардувань. Тоді посол Росії також не зміг увійти на цвинтар і покласти квіти.