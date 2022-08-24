Знищена російська військова техніка

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що втрати Росії у повномасштабній війні проти України наразі складають близько 80 тис. особового складу. Про це з посиланням на The Guardian пише LB.ua.

«Ми значною мірою розуміємо, ми приймаємо свого роду спостереження за російськими втратами – якщо ви обʼєднаєте смерті, поранення, дезертирство – понад 80 000 їхніх збройних сил», – сказав він.

Міністр оборони Великої Британії зазначив, що ці 80 тис. втрачені за шість місяців, у той час, як втрати РФ у Афганістані за десятиліття склали 15 тис.

«Я думаю, зараз ми в ситуації, коли Росія перебуває в дуже хиткому становищі», – вважає він.

Воллес додав, що Україна може повернути собі всі захоплені території. Міністр зауважив, що просування Росії зараз вимірюється метрами на тиждень, не милями.

Додамо, що за підрахунками Генштабу ЗСУ, приблизна кількість загиблих окупантів складає 45,7 тис. Відкритої статистики поранених немає.

У липні голова комітету начальників штабів Великої Британії адмірал Тоні Радакін заявив, що за оцінками британських військових, Росія втратила понад 30% наступального потенціалу наземних сил, що дає «абсолютну впевненість» ЗСУ, що вони переможуть у війні.