Росія втратила понад 30% наступального потенціалу наземних сил

За оцінками британських військових, Росія втратила понад 30% наступального потенціалу наземних сил, що дає «абсолютну впевненість» ЗСУ, що вони переможуть у війні. Таку оцінку висловив голова комітету начальників штабів Великої Британії адмірал Тоні Радакін, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на The Guardian.

«Вони (українці – ред.) абсолютно чітко розуміють, що планують повернути всю свою територію на умовах України, і вони бачать, що Росія потерпає від проблем. Росія за нашими оцінками, втратила понад 30% своєї наземної боєздатності», – сказав Радакін.

Він уточнив, що це означає «50 тис. російських солдатів, які загинули або були поранені у війні, втрату майже 1700 російських танків і майже 4 тис. бойових броньованих машин, які належать Росії».

«Росія почала це вторгнення з амбіціями захопити всю Україну, Росія мала амбіції захопити великі міста за місяць, Росія мала амбіції посіяти розкол і тиснути на НАТО – така Росія є викликом світовому порядку. Росія зазнає невдачі в усіх цих амбіціях, Росія є менш могутньою державою, ніж це було на початку лютого», – підсумував він.

Зазначимо, що Генштаб Збройних сил України веде підрахунок орієнтовних втрат ворога. Станом на 17 липня за цими даними Росія втратила 38300 своїх солдатів, 1684 танки, 3879 бойових броньованих машин, 220 літаків.

Міноборони держави-терориста Росії про втрати у війні не звітує.