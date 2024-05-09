Ізабель Юппер двіччі отримувала нагороди Венеційного фестивалю

Французька акторка Ізабель Юппер очолить журі основного конкурсу 81-го Венеційського кінофестивалю, який відбуватиметься з 28 серпня до 7 вересня. Про це повідомила прес-служба кінофестивалю.

Ізабель Юппер – одна з найбільших зірок французького та світового кіно. «У мене з фестивалем довга та гарна історія. Бути привілейованою глядачкою – це честь. Більш ніж будь-коли, кіно – це обіцянка. Обіцянка втекти, зруйнувати, здивувати, добре поглянути на світ, об’єднаний у відмінностях наших смаків та уявлень», – прокоментувала акторка запрошення фестивалю вона.

Нагадаємо, журі вручає «Золотого лева», головний приз фестивалю, а також «Срібного лева» та інші нагороди.

Ізабель Юппер вигравала приз Венеційського кінофестивалю за найкращу жіночу роль двічі: за «Жіночу справу» (1988) та за «Церемонію» (1995) Клода Шаброля. Вона отримала «Золоту пальмову гілку» Каннського кінофестивалю за «Піаністку» Міхаеля Ханеке. Також Юппер була головою журі Каннського фестивалю.

Вибрана фільмографія Ізабель Юппер: