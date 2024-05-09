Перші HIMARS Україна отримала влітку 2022 року

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у четвер, 9 травня, оголосив про наміри придбати у США три пускові установки для реактивних систем залпового вогню HIMARS і передати їх Україні. Про це він заявив під час візиту у Вашингтон, пише портал t-online.

«Можу підтвердити, що ми в співпраці з американцями передамо Україні 3 системи HIMARS», – сказав він.

За його словами, німецька сторона візьме на себе усі витрати на купівлю установок з військових складів США. Водночас посадовець не вказав, коли установки передадуть Україні.

Пісторіус наголосив на тому, як для держав-учасниць НАТО важливо підтримувати Україну зараз, оскільки успіх російського президента Владіміра Путіна розв'яже руки автократам по всьому світу.

M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System – з англійської «високомобільна артилерійська ракетна система»), як шасі використовує 6-колісну тактичну вантажівку M1140 FMTV.

Пускову установку можна використовувати, як реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) з боєприпасами різної дальності та як оперативно-тактичний ракетний комплекс.