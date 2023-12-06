Сили оборони показали знищення російського транспортного вертольота Мі-8 з HIMARS
Вертоліт знищили поблизу міста Лиман на Донеччині
Суспільство — Андрій Стець, 0 0
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Українські бійці знищили особовий склад російського транспортного вертольота. Відео ліквідації оприлюднило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у середу, 6 грудня.
«Сьогодні пілоти БпЛА Сил оборони відкоригували роботу HIMARS ЗСУ... Наші джерела стверджують, що вертоліт був функціонально знищений», – йдеться в дописі СтратКому.
Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що підрозділи БпЛА знищили частину новітнього російського зенітно-ракетного комплексу С-350.
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