Олег Попов очолював незаконні збройні формування та вбивав українців

В тимчасово окупованому Луганську підірвали автівку, в якій перебував так званий ексдепутат «ЛНР» Олег Попов. Як повідомили російські Telegram-канали, він загинув.

За даними російського пропагандистського видання «РИА Новости», у центрі Луганська біля стадіону «Авангард» згоріла машина. На місце прибули пожежники і загасили вогонь.

Російські Telegram-канали стверджують, що авто підірвали, а у машині був Олег Попов – колишній депутат «ЛНР». Російське інформаціне агенство ТАСС, посилаючись на коментар окупаційної влади Луганської області, стверджує, що Олег Попов загинув після підриву авто.

Видання «Українська правда» з посиланням на співрозмовника в силоваих структурах повідомило, що ліквідація Попова – спецоперація СБУ. Джерело УП пояснило, що це була цілком законна ціль, адже до депутатства Попов керував багатьма російськими «добробатами,» очолював незаконні збройні формування та вбивав українців.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України ліквідувала колаборанта Олександра Слісаренка, підірвавши його авто у російському Бєлгороді.