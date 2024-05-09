Згідно із дослідженням, 42% від 7 млрд грн заробили нардепи «Європейської Солідарності»

Сукупний дохід народних депутатів, декларації яких є у відкритому доступі за 2022-2023 рр., становить більше 7 млрд грн. Із цією суми 42% – це доходи депутатів фракції «Європейська Солідарність» Петра Порошенка. Про це йдеться у дослідженні R&D центру YouControl, присвяченому джерелам доходу нардепів та їх зв’язкам із фінансово-промисловими групами.

Згідно із цим дослідженням, 42% від 7 млрд грн заробили нардепи «Європейської Солідарності», 18% – «Слуги народу», 12% – «Партії “За майбутнє”», 6% – «Довіри», 5% – доходи позафракційних нардепів. Доходи депутатів з інших політсил становлять трохи більше, 10% від загальної суми.

Клікніть на інфографіку, щоб збільшити її

Таким чином, доходи опозиційних нардепів від «Європейської Солідарності» в 2,33 рази більше, ніж доходи провладної фракції «Слуга народу». Загальний дохід депутатів «Європейської Солідарності» за 2022-2023 рр. складає трохи більше, ніж 3 млрд грн.



Найбільші доходи, окрім Петра Порошенка у його фракції зазначили Андрій Лопушанський (17 млн грн), Вікторія Сюмар (понад 13 млн грн) та Ніна Южаніна, сума доходів якої зросла більш, ніж у 8 разів і склала 5,4 млн грн проти 640 тис. грн у 2022-му.



Як раніше повідомляв ZAXID.NET, проаналізувавши декларації Петра Порошенка, його доходи збільшились майже у дев’ять разів за два роки широкомасштабної війни. Лідер «Європейської солідарності» увійшов у ТОП-3 найбагатших українців. У трійку найбагатших увійшли також Рінат Ахметов та Віктор Пінчук.

Нагадаємо, до фракції провладної партії «Слуга народу» у Верховній Раді входить 235 депутатів, тоді як до фракції «Європейської Солідарності» лише 27.