Андрія Ярину затримали в лютому 2023 року за підозрою в сексуальному насильстві, виготовленні, зберіганні та розповсюдженні порнофото й хуліганстві

Один з організаторів «блогерської вечірки», під час якої дівчат «накачували» наркотиками, знущались та імітували секс, Андрій Ярина сплатив 272,5 тис. грн застави та вийшов із СІЗО. Про це на запит «Суспільного» повідомили у Київській обласній прокуратурі.

Зазначається, що прокурор вимагав продовжити Андрію Ярині запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, однак Голосіївський районний суд задовольнив це клопотання частково, визначивши альтернативу 272,5 тис. грн застави.

«Рішенням суду йому продовжили тримання під вартою з визначенням застави у 272 500 грн. Цю суму обвинувачений вніс, у зв'язку з чим його звільнили з-під варти», – йдеться у відповіді прокуратури.

Андрія Ярину зобов'язали носити електронний браслет, не виїжджати без дозволу суду з міста, не спілкуватися зі свідками та потерпілими і здати закордонний паспорт.

Нагадаємо, 31 січня 2023 року в соцмережах почали ширитися відео з алковечірок блогерів, які споювали неповнолітніх дівчат та «накачували» їх наркотиками. З однією з дівчат у безпорадному стані блогери імітували секс та знімали це на відео. Вже 1 лютого у помешканнях організатора Андрія Ярини та його поплічників пройшли обшуки поліції – двом фігурантам скандалу вручили підозри за поширення порнографії, а ще шістьом учасникам – повістки до військкомату.

На час досудового розслідування Андрій Ярина більше року перебував в СІЗО, а Олег Захаров і Ярослав Домбровський вийшли з-під варти під заставу. На початку осені 2023 року Олег Захаров відсвяткував весілля у елітному відпочинковому комплексі «Едем Резорт» на Львівщині.

У жовтні 2023 року поліція передала справу до суду. За версією слідства, організатор Андрій Ярина та його товариші Олег Захаров і Ярослав Домбровський запрошували дівчат до орендованої в Києві квартири, де спільно розпивали алкоголь і доводили їх до безпорадного стану. Вони фотографували і знімали на відео дівчат під наркотиками, в тому числі порнографічного характеру. Контент вони публікували у Telegram-каналі та в Instagram, принижуючи їх коментарями.

Андрія Ярину підозрюють у сексуальному насильстві трьох дівчат, одна з яких була неповнолітньою, а також у виготовленні, зберіганні та розповсюдженні порнофото й хуліганстві (ч. 2, 3 ст. 153, ч. 1, 3 ст. 301, ч. 2 ст. 296) ККУ.