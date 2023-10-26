Хлопцям загрожує до 7 років ув'язнення

Поліція завершила досудове розслідування у справі щодо організатора Андрія Ярини і двох учасників «блогерських вечірок» у Києві – Олега Захарова і Ярослава Домбровського, під час яких дівчат «накачували» наркотиками, знущались та імітували секс. Про це 26 жовтня повідомив Офіс генпрокурора.

За версією слідства, організатор Андрій Ярина та його товариші Олег Захаров і Ярослав Домбровський запрошували дівчат до орендованої в Києві квартири, де спільно розпивали алкоголь і доводили їх до безпорадного стану. Вони фотографували і знімали на відео дівчат під наркотиками, в тому числі порнографічного характеру. Контент вони публікували у Telegram-каналі та в Instagram, принижуючи їх коментарями.

Андрія Ярину підозрюють у сексуальному насильстві трьох дівчат, одна з яких була неповнолітньою, а також у виготовленні, зберіганні та розповсюдженні порнофото й хуліганстві (ч. 2, 3 ст. 153, ч. 1, 3 ст. 301, ч. 2 ст. 296) ККУ.

Олега Захарова звинувачують у виготовленні та розповсюдженні порнофото в змові з організатором, та хуліганстві (ч. 3 ст. 301, ч. 2 ст. 296) ККУ. Ярослав Домбровський отримав підозру у вчиненні сексуального насильства щодо однієї з дівчат (ч. 3 ст. 153) ККУ.

Нагадаємо, 31 січня в соцмережах почали ширитися відео з алковечірок блогерів, які споювали неповнолітніх дівчат та «накачували» їх наркотиками. З однією з дівчат у безпорадному стані блогери імітували секс та знімали це на відео. Вже 1 лютого у помешканнях організатора Андрія Ярини та його поплічників пройшли обшуки поліції – двом фігурантам скандалу вручили підозри за поширення порнографії, а ще шістьом учасникам – повістки до військкомату.

На час досудового розслідування Андрій Ярина перебуває в СІЗО, а Олег Захаров і Ярослав Домбровський вийшли з-під варти під заставу. Нещодавно Олег Захаров відсвяткував весілля у елітному відпочинковому комплексі «Едем Резорт» на Львівщині.