Руслан Ляшко очолює теруправління ДБР у Львові

Керівник територіального управління ДБР у Львові Руслан Ляшко подав декларацію про доходи за 2023 рік. Дружина посадовця другий рік повномасштабної війни отримує соцвиплати у Австрії. Протягом 2022-2023 року Ольга Ляшко отримала допомоги на 989 тис. грн.

Як вказано у декларації на сайті НАЗК, у 2023 році Руслан Ляшко отримав 1,9 млн грн зарплати, як керівник теруправління ДБР у Львові. Його дружина Ольга Ляшко декларує 25 тис. грн зарплати у Дніпропетровській обласній прокуратурі та 517 тис. грн соцвиплат в Австрії (від Магістрату Санкт-Пельтена). У 2022 році Ольга Ляшко також отримала 472 тис. грн соцвиплат у Австрії, тобто за два роки повномасштабної війни сума виплат склала 989 тис. грн.

За два роки (2022-2023 роки) Ольга Ляшко збільшила свої заощадження на 12,8 тис. євро, окрім цього вона також має 10 тис. доларів готівкою – ці кошти дружина посадовця декларував й у попередні роки. Грошові активи Руслана Ляшка становлять 53 тис. доларів та 200 тис. грн.

У подружжя немає власних автомобілів. Ольга Ляшко у 2022 році почала орендувати авто Lexus RX 450h (2021 року випуску) у Максима Косигина.

У 2023 році подружжя не купувало нової нерухомості. Руслан Ляшко є власником житлового будинку (43,7 м2) та двох земельних ділянок у селі Обухівка на Дніпропетровщині, квартири у Вишгороді (53,5 м2), також вони з дружиною є співвласниками квартири у селищі Слобожанське на Дніпропетровщині (100,9 м2). Ольга Ляшко також є співвласницею квартири у Житомирі (63,7 м2). У Львові Руслан Ляшко має право користуватись квартирою площею 66,6 м2, а його дружина із 2023 року орендує іншу квартиру площею 71,8 м2.

Руслан Ляшко очолив теруправління ДБР у Львові у 2020 році. До цього працював слідчим ДБР, раніше – слідчим в особливо важливих справах Генпрокуратури. Восени 2018 року, перебуваючи на посаді старшого слідчого ГПУ, Руслан Ляшко потрапив у скандал – його затримали патрульні за підозрою у нетверезому водінні.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.