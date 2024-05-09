Полковник поліції Роман Благута очолив ЛДУВС у грудні 2016 року

Ректор Львівського державного університету внутрішніх справ (ЛДУВС) Роман Благута оприлюднив свою декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Роман Благута отримав 1,1 млн грн зарплати у ЛДУВС (на 100 тис. грн меншіе, ніж у 2022 році), 650 тис. грн від продажу рухомого майна (Audi A6 2012 року випуску), також донька зробила йому подарунок у негрошовій формі – ймовірно, що йдеться про дарування частки квартири. У 2022 році посадовець та його донька були співвласниками квартири у Львові площею 74 м2, а у декларації за 2023 рік вказано, що одноосібним власником майна є Роман Благута.

Із нерухомості у Романа Благути є також гараж у Львові. У 2023 році ректор став власником земельної ділянки (686 м2) у селі Пасіки-Зубрицькі під Львовом, на цій ділянці у Романа Благути є незавершене будівництво житлового будинку (196 м2). У декларації за 2023 рік Роман Благута не декларував майна членів сім’ї.

46-річний полковник поліції Роман Благута очолив ЛДУВС у грудні 2016 року. Він кілька років працював слідчим, а із 2001 року повернувся на роботу в університет, де працював на різних посадах. Роман Благута є кандидатом юридичних наук.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.