Ректор Львівського університету внутрішніх справ Роман Благута подав декларацію за 2023 рік
Роман Благута вказав понад мільйон гривень зарплати та нову нерухомість під Львовом
Ректор Львівського державного університету внутрішніх справ (ЛДУВС) Роман Благута оприлюднив свою декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.
Як вказано у декларації, у 2023 році Роман Благута отримав 1,1 млн грн зарплати у ЛДУВС (на 100 тис. грн меншіе, ніж у 2022 році), 650 тис. грн від продажу рухомого майна (Audi A6 2012 року випуску), також донька зробила йому подарунок у негрошовій формі – ймовірно, що йдеться про дарування частки квартири. У 2022 році посадовець та його донька були співвласниками квартири у Львові площею 74 м2, а у декларації за 2023 рік вказано, що одноосібним власником майна є Роман Благута.
Із нерухомості у Романа Благути є також гараж у Львові. У 2023 році ректор став власником земельної ділянки (686 м2) у селі Пасіки-Зубрицькі під Львовом, на цій ділянці у Романа Благути є незавершене будівництво житлового будинку (196 м2). У декларації за 2023 рік Роман Благута не декларував майна членів сім’ї.
46-річний полковник поліції Роман Благута очолив ЛДУВС у грудні 2016 року. Він кілька років працював слідчим, а із 2001 року повернувся на роботу в університет, де працював на різних посадах. Роман Благута є кандидатом юридичних наук.
Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.