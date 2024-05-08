53-річна Олена Кондратюк є народною депутаткою чотирьох скликань

Народна депутатка Олена Кондратюк зі Львова подала свою декларацію про доходи за 2023 рік. Депутатка вказала зарплату у Верховній Раді, а її чоловік, гендиректор ICTV Олександр Богуцький вказав понад 83 млн грн доходу.

Як вказано у електронній декларації на сайті НАЗК, у 2023 році Олена Кондратюк отримала 750 тис. грн зарплати у Верховній Раді та 644 тис. грн на відшкодування витрат, пов’язаних із виконанням депутатських повноважень. Чоловік нардепки, гендиректор ICTV Олександр Богуцький вказав понад 83 млн грн доходу. Зокрема, 18,4 млн грн Богуцький отримав від ТзОВ «СЛМ Новини», 18,9 млн грн від ТзОВ «Старлайт медіа», 22,9 млн грн від ТОВ «МК ТРК» (ICТV). Також значну частину доходу (понад 16 млн грн) Олександр Богуцький отримав від інвестиційного прибутку. У загальний дохід Богуцького також входять проценти від банків, гроші від надання майна в оренду, відсотки за облігаціями ОВДП.

У 2023 році подружжя не купувало нового майна. Олена Кондратюк із Олександром Богуцьким декларує квартиру у Києві (82,8 м2), дві земельні ділянки та будинок (673 м2) у селі Таценки неподалік Києва. У 2021 році Олександр Богуцький придбав нежитлове приміщення (1475 м2) та у 2022 році паркомісце (129 м2) у столиці.

Олександр Богуцький має у власності облігації та два автомобіля: BMW X4 G02 (2018 року випуску) та Hyundai Tucson 2.0 Style AT (2018 року випуску). Спільно з Оленою Кондратюк він є власником ікони Святого Миколая XVIII ст. Нардепка ж має колекцію ювелірних виробів (браслети, годинники, прикраси) та сумку Hermеs.

53-річна Олена Кондратюк народилась та навчалась у Львові. Вона є народною депутаткою чотирьох скликань – усі рази (2007, 2012, 2014, 2019) балотувалася за списком «Батьківщини». До початку політичної кар'єри працювала директоркою піар-агенції «Радник».

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.