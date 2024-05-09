Сьогодні на Львівщині майже на половину вакансій більше, ніж на початку вторгнення Росії

Середня зарплата на Львівщині, яку пропонують кандидатам роботодавці, становить 20 тис. грн. Це показник станом на квітень 2024 року. Він не змінюється вже упродовж трьох місяців. Такі дані наведені в дослідженні ринку праці, проведеному порталом Work.ua на основі розміщених на сайті пропозицій роботи.

Серед інших областей-лідерів за кількістю розміщених у березні-квітні вакансій середній рівень пропонованої зарплати такий:

Київська область – 22,5 тис. грн (+100 грн у квітні);

Одеська область – 20 тис. грн;

Дніпропетровська область – 19 тис. грн;

Харківська область – 18 тис. грн.

На Одещині, Дніпропетровщині і Харківщині середня зарплата також не зростала упродовж трьох місяців.

За прогнозами уряду, середня зарплата по Україні впродовж року із коригуванням на інфляцію зросте на 8,5% і становитиме 21,8 тис. грн. У 2025 році, вважають урядовці, середня зарплата в Україні становитиме 25 732 грн, а у 2026 – 30 260 тис. грн.

У кого зарплати зросли, а в кого – знизились

У розрізі категорій є коливання в сумі середньої зарплати. Найбільше зросли зарплати у вакансіях в категоріях:

«Нерухомість» – 40 тис. грн, +7% до березня;

«Транспорт, автобізнес» – 27,5 тис. грн, +6%;

«Телекомунікації та зв’язок» – 22 тис. грн, +5%;

«Маркетинг, реклама, PR» – 24 тис. грн, +4%;

«Роздрібна торгівля» – 16,5 тис. грн, +3%;

«Готельно-ресторанний бізнес, туризм» – 18 тис. грн, +3%;

«Логістика, склад, ЗЕД» – 19 тис. грн, +3%.

У чотирьох категоріях середній розмір зарплати, навпаки, зменшився:

«Топменеджмент, керівництво вищої ланки» – 36,5 тис. грн, -9% до березня;

«Страхування» – 24,7 тис. грн, -1%;

«Фінанси, банк» – 16,8 тис. грн, -1%;

«Юриспруденція» – 19,5 тис. грн, -1%.

Найвищі середні зарплати, окрім керівних посад та сфери IT, український ринок праці пропонує фахівцям у Силах оборона – в середньому 70 тис. грн. Це вакансії для бойових медиків, гранатометників, зв’язківців, зенітників, командирів відділення, кулеметників, пілотів дрона, розвідників тощо.

Хто найбільше потрібен роботодавцям

Другий місяць поспіль найбільшу кількість вакансій пропонує категорія «Сфера обслуговування» – 20 427 (+15% до березня). Також до десятки лідерів входять:

«Робочі спеціальності, виробництво» – 18 996 вакансій, +10% до березня;

«Продаж, закупівля» – 14 435, +1%;

«Роздрібна торгівля» – 13 352, +12%;

«Готельно-ресторанний бізнес, туризм» – 11 556, +18%;

«Логістика, склад, ЗЕД» – 10 778, +10%;

«Адміністрація, керівництво середньої ланки» – 9 805, +5%;

«Транспорт, автобізнес» – 8 948, +10%;

«Бухгалтерія, аудит» – 7 722, +5%;

«Медицина, фармацевтика» – 7 686, +5%.

У яких областях найбільше вакансій

У порівнянні з 2022 роком, зараз найбільше вакансій пропонують роботодавці Закарпатської області – 196% до рівня лютого 2022 року.

Показники інших західних областей, де ринок праці повністю відновився і зріс, такі:

Івано-Франківська область – 173% до лютого 2022 року;

Хмельницька область – 146%;

Львівська, Чернівецька, Волинська області – по 144%;

Тернопільська – 142%;

Рівненська – 140%.

Загалом у квітні роботодавці розмістили на сайті Work.ua 111 095 вакансій, що побило рекорд вересня минулого року, коли на сайт додали 105 809 вакансій.