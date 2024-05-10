Андрій Миколайчук на посаді прокурора Тернопільщини перебуває з 2020 року

Керівник Тернопільської обласної прокуратури Андрій Миколайчук подав декларацію про свої доходи за 2023 рік. Згідно з документом, керівник прокуратури за 2023 рік отримав понад 2 млн грн доходу. Це зарплата в Тернопільській обласній прокуратурі та пенсія призначена за вислугою років. Андрій Миколайчук на посаді керівника прокуратури Тернопільщини перебуває з 18 вересня 2020 року.

В декларації за 2023 рік Андрій Миколайчук зазначив лише одну свою доньку Дарину, як і в попередній рік. В декларації за 2021 рік зазначалася також дружина Маргарита Миколайчук. Керівник прокуратури задекларував 2 об’єкти нерухомості. Це службова квартира площею понад 91 м2 в Черкасах, де раніше він працював. На оплату житлово-комунальних послуг в цьому помешканні він також отримує субсидію в розмірі 14,5 тис. грн. Також прокурор задекларував орендовану квартиру в Тернополі площею 81,9 м2. Власником помешкання є Олег Смалюк.

Андрій Миколайчук у своїй власності має автомобіль Škoda Octavia 2021 року випуску. Вартість авто, зазначена в декларації, становить 912 250 грн. Щоб придбати цей автомобіль обласний прокурор брав кредит 2021 році в розмірі понад 300 тис. грн. Станом на 2023 рік посадовцю ще треба погасити половину цієї суми.

За 2023 рік керівник прокуратури отримав доходу в розмірі 2,1 млн грн. Це майже на 300 тис. грн більше, ніж в 2022 році. Зарплата становить майже 1,8 млн грн, а пенсія – понад 300 тис. грн. В декларації за 2021 рік зазначалося, що його дружина працює в Черкаському обласному ТЦК СП і там отримала зарплату – 176 366 грн. Готівкою Андрій Миколайчук тримає 30 тис. доларів та понад 28 тис. грн. На банківських рахунках – понад 31 тис. грн.

Додамо, що Андрій Миколайчук народився в 1978 році у м. Коростень Житомирської області. У 2001 році закінчив Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» за спеціальністю «Правознавство». В органах прокуратури працює з лютого 2002 року. З цього часу працював на різних посадах, у тому числі і на керівних, у військових прокуратурах Центрального та Південного регіонів України, сил антитерористичної операції та об’єднаних сил. З 18 вересня 2020 року – керівник Тернопільської обласної прокуратури.