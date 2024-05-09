Визначилися всі учасники гранд-фіналу Євробачення-2024
Культура — Анна Журба, 0 0
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У середу, 9 травня, відбувся другий півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2024, за результатом якого сформувався остаточний список учасників гранд-фіналу.
До фіналу Євробачення-2024 пройшли:
- Австрія: Kaleen – «We Will Rave»
- Вірменія: LADANIVA – «Jako»
- Греція: Marina Satti – «ZARI»
- Грузія: Nutsa Buzaladze – «Firefighter»
- Естонія: 5MIINUST x Puuluup – «(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi»
- Ізраїль: Eden Golan – «Hurricane»
- Латвія: Dons – «Hollow»
- Норвегія: Gåte – «Ulveham»
- Нідерланди: Joost Klein – «Europapa»
- Швейцарія: Nemo – «The Code»
Нагадаємо, що за результатами першого півфіналу до гранд-фіналу вийшли Україна, Кіпр, Сербія, Литва, Ірландія, Хорватія, Словенія, Фінляндія, Португалія та Люксембург. Крім того, у фіналі виступлять конкурсанти країн-засновниць Євробачення – Німеччина, Велика Британія, Франція, Іспанія та Італія, – а також конкурсант країни-господарки Швеції. Фінал Євробачення-2024 відбудеться у суботу, 11 травня, о 22:00.
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