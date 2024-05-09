У середу, 9 травня, відбувся другий півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2024, за результатом якого сформувався остаточний список учасників гранд-фіналу.

До фіналу Євробачення-2024 пройшли:

Нагадаємо, що за результатами першого півфіналу до гранд-фіналу вийшли Україна, Кіпр, Сербія, Литва, Ірландія, Хорватія, Словенія, Фінляндія, Португалія та Люксембург. Крім того, у фіналі виступлять конкурсанти країн-засновниць Євробачення – Німеччина, Велика Британія, Франція, Іспанія та Італія, – а також конкурсант країни-господарки Швеції. Фінал Євробачення-2024 відбудеться у суботу, 11 травня, о 22:00.