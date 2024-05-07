Alyona alyona та Jerry Heil під номером 5 виконали пісню Teresa & Maria

Український дует alyona alyona та Jerry Heil пройшов до гранд-фіналу Євробачення-2024, який відбудеться у суботу, 11 травня, у шведському Мальме.

Повний список фіналістів:

Кіпр: Silia Kapsis – Liar Сербія: Teya Dora – Ramonda Литва: Silvester Belt – Luktelk Ірландія: Bambie Thug – Doomsday Blue Україна: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria Хорватія: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim Словенія: Raiven – Veronika Фінляндія: Windows95man – No Rules Португалія: iolanda – Grito Люксембург: TALI – Fighter

Нагадаємо, alyona alyona та Jerry Heil під номером 5 виконали пісню Teresa & Maria під постановку дворазової номінантки «Ґреммі» Таню Муіньо. За словами виконавиць, пісня розповідає про силу українських жінок, які зіштовхнулися з багатьма випробуваннями під час війни. На підтвердження цього нещодавно alyona alyona і Jerry Heil презентували соціальне відео на свій трек, у якому можна побачити вчительок зруйнованої від ворожого обстрілу Великокостромської гімназії.