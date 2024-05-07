Alyona alyona та Jerry Heil вийшли у фінал Євробачення-2024
Український дует alyona alyona та Jerry Heil пройшов до гранд-фіналу Євробачення-2024, який відбудеться у суботу, 11 травня, у шведському Мальме.
Повний список фіналістів:
- Кіпр: Silia Kapsis – Liar
- Сербія: Teya Dora – Ramonda
- Литва: Silvester Belt – Luktelk
- Ірландія: Bambie Thug – Doomsday Blue
- Україна: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
- Хорватія: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim
- Словенія: Raiven – Veronika
- Фінляндія: Windows95man – No Rules
- Португалія: iolanda – Grito
- Люксембург: TALI – Fighter
Нагадаємо, alyona alyona та Jerry Heil під номером 5 виконали пісню Teresa & Maria під постановку дворазової номінантки «Ґреммі» Таню Муіньо. За словами виконавиць, пісня розповідає про силу українських жінок, які зіштовхнулися з багатьма випробуваннями під час війни. На підтвердження цього нещодавно alyona alyona і Jerry Heil презентували соціальне відео на свій трек, у якому можна побачити вчительок зруйнованої від ворожого обстрілу Великокостромської гімназії.