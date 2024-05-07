Alyona alyona та Jerry Heil поступилися місцем італійській виконавиці Angelina Mango

Уже у вівторок, 7 травня, український дует alyona alyona та Jerry Heil виступить у першому півфіналі Євробачення-2024 у шведському Мальме. За новими правилами, визначати виконавців, які вийдуть до фіналу пісенного конкурсу, будуть лише глядачі, при чому голосувати вони можуть за 24 години до початку самого півфіналу.

Ще кілька днів тому букмекери прогнозували українкам третє місце: їхні шанси на перемогу оцінювали у 13%. Проте в сам день проведення першого півфіналу прогноз змінився, і не в кращий бік: alyona alyona та Jerry Heil поступилися місцем італійській виконавиці Angelina Mango та опустилися на четверту сходинку рейтингу.

Водночас шанси на перемогу у Хорватії зросли до 31%, а в топ-п’ятірку піднялася Ірландія.

Прогноз букмекерів за 7 травня:

Хорватія (Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim) – 31%. Швейцарія (Nemo – The Code) – 16%. Італія (Angelina Mango – La noia) – 12%. Україна (Jerry Heil & alyona alyona – Teresa & Maria) – 9%. Ірландія (Bambie Thug – Doomsday Blue) – 8%.

Нагадаємо, що перший півфінал Євробачення-2024 відбудеться 7 травня, початок – о 22:00. Представниці України alyona alyona & Jerry Heil вийдуть на сцену під номером 5 з піснею Teresa & Maria та постановкою від дворазової номінантки «Ґреммі» Таню Муіньо.