Де та коли дивитися перший півфінал Євробачення-2024: розклад трансляцій
Уже сьогодні, 7 травня, відбудеться перший півфінал 68-го Пісенного конкурсу Євробачення, який пройде у шведському місті Мальме. Представниці України alyona alyona & Jerry Heil вийдуть на сцену Євробачення-2024 під номером 5 з піснею Teresa & Maria та постановкою від дворазової номінантки «Ґреммі» Таню Муіньо.
«Суспільне» – офіційний транслятор Євробачення-2024 – повідомило, що транслюватиме конкурс наживо на телебаченні, діджитал-платформах та радіо. Трансляції Євробачення-2024 будуть супроводжуватись перекладом жестовою мовою.
Телебачення
За півгодини до показу першого півфіналу, о 21:30, на телеканалі «Суспільне Культура» розпочнеться трансляція «Передшоу. Пісенний конкурс Євробачення-2024». Ведучими першого випуску стануть Тімур Мірошниченко та співачка Diana Gloster.
Пряма трансляція першого півфіналу Євробачення-2024 розпочнеться на телеканалі «Суспільне Культура» о 22:00.
Радіо
Наживо ефір першого півфіналу Євробачення-2024 можна буде послухати на «Радіо Промінь». Початок трансляції шоу о 22:00, передшоу – 21:30.
Діджитал-платформи
У діджиталі «Передшоу» та перший півфінал Євробачення-2024 можна буде дивитися:
на сайтах «Суспільне Культура» та «Суспільне Євробачення»;
- на Facebook-сторінках «Євробачення Україна», «Суспільне Мовлення», «Суспільне Культура», «Перший» і «Радіо Промінь»;
на YouTube-каналі «Євробачення Україна» о 21:30 дивіться «Передшоу», а починаючи з 22:00 слухайте та спостерігайте за конкурсом наживо разом з ведучим.