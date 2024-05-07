Уже сьогодні, 7 травня, відбудеться перший півфінал 68-го Пісенного конкурсу Євробачення, який пройде у шведському місті Мальме. Представниці України alyona alyona & Jerry Heil вийдуть на сцену Євробачення-2024 під номером 5 з піснею Teresa & Maria та постановкою від дворазової номінантки «Ґреммі» Таню Муіньо.

«Суспільне» – офіційний транслятор Євробачення-2024 – повідомило, що транслюватиме конкурс наживо на телебаченні, діджитал-платформах та радіо. Трансляції Євробачення-2024 будуть супроводжуватись перекладом жестовою мовою.

Телебачення

За півгодини до показу першого півфіналу, о 21:30, на телеканалі «Суспільне Культура» розпочнеться трансляція «Передшоу. Пісенний конкурс Євробачення-2024». Ведучими першого випуску стануть Тімур Мірошниченко та співачка Diana Gloster.

Пряма трансляція першого півфіналу Євробачення-2024 розпочнеться на телеканалі «Суспільне Культура» о 22:00.

Радіо

Наживо ефір першого півфіналу Євробачення-2024 можна буде послухати на «Радіо Промінь». Початок трансляції шоу о 22:00, передшоу – 21:30.

Діджитал-платформи

У діджиталі «Передшоу» та перший півфінал Євробачення-2024 можна буде дивитися: