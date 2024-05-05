Образ Jerry Heil для міжнародного музичного конкурсу складається з рваної сукні та справжніх лат

Представниці України на «Євробаченні – 2024» Alyona Alyona та Jerry Heil за кілька днів до початку конкурсу розповіли про свої образи та розкрили їхній символізм.

Як ідеться в сюжеті «Євробачення Україна», опублікованому 3 травня, кольчуга, яка є елементом образу Alyona Alyona, – справжня. Вона важить 3 кілограми й складається з 10 тисяч металевих кілець. Її кейп символізує життя української жінки під час війни.

«Мій кейп - у нього нашаровані плечі, щоб показати, що життя жінки зараз - воно важке, тернисте, сповнене таких штук, яких ти не очікуєш. Тебе і спалюють, і мнуть, і штовхають. І ти на своїх плечах маєш нести купу всього. Але ти встаєш і йдеш, береш в руки меч і йдеш боротися», – розповіла Аlyona Аlyona.

Образ Jerry Heil для міжнародного музичного конкурсу складається з рваної сукні та справжніх лат, як у Архангела Михаїла.

«За референс для мого костюма обирали зображення захисника Архангела Михаїла. Ми дивилися на його вбрання, дивилися, що він транслює. Ми дуже багато перебрали різного контенту, щоб зупинитися саме на цьому. Це символ дуже сильного людства, жіноцтва, сильних дів, які на своїх плечах сталевих несуть цей світ», – пояснила співачка.

Представниці України на «Євробаченні – 2024» виступатимуть у першому півфіналі міжнародного конкурсу 7 травня. Аlyona Аlyona і Jerry Heil представляють Україну з піснею Teresa & Maria та вийдуть на сцену під номером 5. Режисеркою номера є українська режисерка Таню Муіньо, яка співпрацює зі світовими зірками.