Імовірно, БпЛА атакували НПЗ «Пєрвий завод»

У ніч на п’ятницю, 10 травня, невідомі безпілотники атакували Калузьку область Росії, влучивши в один із нафтопереробних заводів. Внаслідок атаки на НПЗ зайнялася пожежа, підтвердила російська місцева влада.

Російські пропагандистські Telegram-канали повідомили про атаку на Дзержинскій район Калузької області в Росії, розташований за майже 300 км на північний схід від кордонів Сумської області. Вночі на місцевому НПЗ пролунали вибухи, зайнялася пожежа.

Очевидці події повідомили про те, що чули характерні звуки польоту безпілотників, а згодом – потужні вибухи в районі нафтопереробного заводу. Імовірно, атака припала на «Пєрвий завод» – НПЗ у Дзержинському районі, розташований поблизу населених пунктів Дурнєво та Товарково.

Згодом губернатор області підтвердив факт атаки безпілотників на нафтопереробний завод, заявивши, що пожежу нібито вдалося загасити. Повідомляється, що внаслідок атаки дронів загорілися три резервуари для дизельного пального та місткість з мазутом. Постраждалих на території заводу немає.

Зазначимо, також БпЛА помітили у Підмосков’ї. Він рухався у сторону Москви та нібито був збитий російським ППО, повідомив мер Москви Сєргєй Собянін.

Нагадаємо, напередодні невідомі безпілотники двічі атакували області Росії. Зокрема, вночі БпЛА вдарили по нафтобазі у Краснодарському краї та по Бєлгороду, а вдень – по НПЗ у російському регіону Башкирії.