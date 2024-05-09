Внаслідок влучання на території НПЗ сталося загоряння

Російські пропагандистські канали повідомили про атаку на один з нафтопереробних заводів у російському регіоні Башкирія. У четвер, 9 травня, очевидці події опублікували відео, на якому видно атаку безпілотного апарату та загоряння на території НПЗ.

Атака на НПЗ в Башкирії сталася вранці 9 травня. Невідомі безпілотники атакували нафтопереробний завод у місті Салават, який належить «Газпрому».

На опублікованих відео видно політ одного з БпЛА. Крім того, очевидці опублікували кадри загоряння на одній з установок «Газпром нафтохім Салават».

Місцева влада підтвердила атаку на НПЗ, проте заявила лише про «задимлення» на заводі. Росіяни заявили, що НПЗ нібито працює у штатному режимі.

Зазначимо, російське підприємство розташоване за 1300 км від українського кордону. За підсумками 2022 року НПЗ у місті Салават переробив 6,7 млн тонн нафти.

Нагадаємо, у ніч на 9 травня невідомі БпЛА також атакували Краснодарський край, де уразили ще один НПЗ. Крім того, дрони атакували Бєлгород, звідки регулярно обстрілюють Україну.