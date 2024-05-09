У Бєлгороді зайнялися пожежі наслідок атаки БпЛА

У ніч на четвер, 9 травня, територію Росії атакували невідомі дрони-камікадзе. БпЛА вдарили по прикордонному російському Бєлгороду та Краснодарському краю, де розташована одна з нафтобаз окупантів, повідомили російські пропагандистські ЗМІ.

За даними росіян, безпілотники начебто намагалися атакувати нафтобазу, розташовану в селі Юровка під Анапою Краснодарського краю. Село розташоване за 65 км від східної точки тимчасово окупованого Криму та незаконно збудованого росіянами Кримського моста. В атаці окупанти традиційно звинуватили ЗСУ.

Згодом місцева російська влада підтвердила влучання БпЛА по нафтобазі. Зазначається, що безпілотники пошкодили кілька резервуарів з нафтою на території підприємства. Росіяни додали, що нафтобазу в Юровці атакували близько шести дронів-камікадзе, нібито всі з них вдалося збити, проте «кілька впали на території нафтобази».

Внаслідок атаки безпілотників на нафтобазі зайнялася пожежа. За даними росіян, у гасінні загоряння беруть участь 62 людини та 20 одиниць техніки.

Також безпілотники вночі атакували Бєлгород, з якого регулярно обстрілюють українські міста. Місцеві мешканці та пропагандисти повідомили про вибухи та пожежі внаслідок падіння БпЛА. Наразі інформації про загиблих чи постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 2 травня невідомі безпілотники атакували вісім російських областей – російське міністерство оборони заявило, що збили нібито 12 дронів. Водночас у низі областей є ураження на критичних об’єктах інфраструктури, зайнялися пожежі.