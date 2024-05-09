Перегляд фільму на SWEET.TV

Завдяки співпраці з FILM.UA Distribution користувачі SWEET.TV отримали ексклюзивну можливість першими подивитись новий український фільм. Неймовірна комедія «Смак свободи» з Ірмою Вітовською підкорила тисячі українців, а також іноземних глядачів.

Про що фільм

Варвара, талановита, але невпевнена в собі кулінарка, мріє про успіх. Щоб отримати місце в престижному ресторані, вона «домальовує» в резюме досвід у закладі Києва під керівництвом відомого шефа. Це спрацьовує. І тепер у дівчини нова ціль: стати шефом, а для цього треба «перемогти» на кухні су-шефиню Лесю.

На допомогу дівчині приходить кулінарна книга Ольги Франко, яку вона випадково знаходить. Більш того, перед дівчиною з’являється дух авторки, який наглядає за нею, допомагає та вчить. Але чи врятує відома кулінарка Варю від викриття – глядачі побачать у фільмі.

На Варвару чекає безліч кулінарних пригод, які допоможуть їй відкрити справжній смак свободи.

Трейлер до фільму «Смак свободи»: відео

Натхненням для фільму стала книга Ольги Франко – невістки Івана Франка. Її «Перша українська загально-практична кухня», яка була опублікована у 1929 році в коломийському видавництві «Рекорд», одразу стала популярною серед господинь. Епіграф до книги дуже промовистий: «Порадник для усіх, що хочуть довго жити».

Цікаві і важливі факти про фільм

Зйомки фільму відбувалися у Києві, Київській області та у Львові у 2021 році. У 2022 році вони були призупинені до літа 2022. Один з акторів загинув. Це Паша Лі, який зіграв у фільмі кухаря Філа. Віктор Стороженко – виконавець ролі Саші – долучився до лав ЗСУ.

Нагороди. Фільм отримав нагороду в рамах міжнародної програми кінофестивалю Silence, ça Touille, що проходив у Франції. Став фільмом-відкриттям на фестивалі українського кіно у Польщі Ukraina! Festiwal Filmowy.

Ідея. Олена Моренцова-Шулик, авторка проєкту, співавторка сценарію, креативна продюсерка фільму розповідає, що натхненням для історії стала не лише книга, а й зустріч з онуками та правнуками Ольги Франко у 2018 році: «Як авторка я одразу розуміла: це має бути історія, що поєднає минуле із сьогоденням, відкриє наші кулінарні традиції для молоді з іншого боку та надихне нове покоління передавати ці традиції та відчуття нашої самобутності далі! Так у нас з'явився чудовий тандем Варвари, молодої сучасної кулінарки, та пані Ольги Франко, натхненниці й видатної авторки кулінарної книги минулого століття».

Зіркові камео: у фільмі зіграли самих себе шеф-кухар і ресторатор Алекс Якутов, модель та ведуча Алла Костромічова, співачка Джамала та блогерка й ведуча Вікторія Маремуха.

Перевтілення Ірми Вітовської. Для того, щоб акторка виглядала природно і гармонійно, творці радилися з родиною Франків, збирали реальні фото пані Ольги.

Про книгу Ольги Франко. Ольга Франко працювала над книгою декілька років, збираючи рецепти і випробовуючи їх на своїй кухні. Вона експериментувала зі смаками, інгредієнтами – і все це втілилось у книгу «Перша українська загально-практична кухня» на 500 сторінок. У книзі понад 1000 рецептів, є навіть страви без м’яса – для вегетаріанців.