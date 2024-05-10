Прикарпатка заплатить 1700 грн штрафу

Косівський районний суд визнав винною Лілію Росінську у неналежному виконанні батьківських обов’язків. За те, що її діти два місяці не ходили до школи, прикарпатку оштрафували на 1700 грн.

Як йдеться у постанові суду, яку винесли 26 квітня, троє дітей Лілії Росінської два місяці не відвідували Старокутський ліцей. Про це суд повідомив директор закладу. Обвинувачена пояснила, що після переїзду у Косівський район не мала можливості забрати документи з попереднього навчального закладу дітей – Ясенівського ліцею, оскільки має там заборгованість за харчування.

Вивчивши всі матеріали справи, суддя Юлія Кіцула визнала Лілію Росінську винною у невиконання батьківських обов'язків щодо виховання дітей і призначила їй 1700 гривень штрафу. Також прикарпатка має сплатити 605 гривень судового збору