Указ про збільшення чисельності армії набуде чинності в 2023 році

Президент держави-терориста Росії та воєнний злочинець Владімір Путін підписав указ, за яким штатна чисельність російської арміх зросте на 137 тис. – до 2,04 млн людей. Про це у четвер, 25 серпня, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на указ Путіна.

«Встановити штатну чисельність Збройних сил Російської Федерації в кількості 2039758 одиниць, у тому числі 1150628 військовослужбовців», – йдеться в тексті документа.

За попереднім указом, від 17 листопада 2017 року, російські війська мали чисельність 1902758 осіб, у тому числі 1013628 військовослужбовців. Тож нинішнє збільшення стосується виключно військовослужбовців, їхня безпосередня кількість у російській армії зросте на 137000 осіб.

Новий указ набере чинності з 1 січня 2023 року.

24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України, яке триває досі. За цей час станом на 25 серпня, за даними Генштабу ЗСУ, Росія в Україні втратила 45850 своїх військових. Лише минулої доби російська армія втратила 150 військових, п’ять танків і три гелікоптери.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.