Знищена російська техніка на виставці в центрі Києва, 20 серпня 2022

За шість місяців повномасштабної війни проти України росіяни втратили 12142 одиниці техніки вартістю 16,56 млрд доларів без урахування ракет. Найбільшою втратою загарбників був крейсер «Москва», пише в середу, 24 серпня, «Forbes Україна».

Флагман російського чорноморського флоту – ракетний крейсер «Москва» вартістю 750 млн доларів у середині квітня затопили українські ракети «Нептун». Другою найдорожчою втратою росіян був великий десантний літак Іл-76 за 86 млн доларів, який сили ППО збили наприкінці лютого у небі над Васильковом Київської області.

Третім за вартістю став великий десантний корабель «Саратов» за 75 млн доларів. Українська армія завдала ударів по кораблю, коли він перебував у порту окупованого Бердянська, куди доправляв воєнну техніку.

Окрім «Москви», на острові Зміїний та у навколишніх водах Україна знищила російську техніку та судна на 165 млн доларів. Зокрема, вісім зенітних комплексів типів «Тор», «Панцир» і «Стріла» вартістю понад 100 млн доларів. Також упродовж шести місяців українські сили потопили 15 російських суден на 82 млн доларів.

Також триває знищення російської авіації. Загалом Росія втратила 234 літаки на 5,3 млрд доларів – це стало найвагомішою частиною (32,1%) у загальних втратах армії загарбників.

Вибухи на військовому аеродромі «Саки» в Криму 9 серпня, до яких Київ офіційно не підтверджував свою причетність, одномоментно знищили дев’ять військових літаків РФ. Це стало найбільшою втратою російської авіації за добу з часів Другої світової. Серед знищеної авіатехніки – винищувачі Су-30СМ та розвідники Су-24МР орієнтовно на 230 млн доларів. На аеродромі також перебував великий десантний літак Іл-76, але, ймовірно, він встиг відлетіти до початку вибухів.

Forbes не включав в оцінку втрат вартість ракет, що їх Росія випустила по Україні, або які було збито, адже їхню точну кількість підрахувати складно.

Найбільших втрат окупанти зазнали у перший тиждень агресії – тоді Україна знищила техніку ворога на 2,2 млрд доларів. У матеріалі наголошується, що величезний рівень втрат російської армії протягом перших п’яти тижнів показує, що відступ з-під Києва, Чернігова та загалом північного напрямку був не «перегрупуванням» чи «жестом доброї волі», а безальтернативним варіантом, щоб уникнути розгрому.

Також автори публікації додають, що вартість знищеної техніки зменшується з часом через виснаження російської армії та скорочення ділянок фронту, де ведеться наступ.