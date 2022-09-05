Мобілізаційний пункт в окупованому Донецьку

Окупанти почали примусово забирати на війну проти України пацієнтів донецьких лікарень призовного віку. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України у ранковому зведенні в понеділок, 5 вересня.

«Російські загарбники знайшли “нове джерело” поповнення втрат у живій силі. Так, нещодавно до місцевих лікарень міста почали прибувати представники російської окупаційної армії та силоміць “виписувати” хворих. Під таку виписку потрапляють чоловіки призовного віку з різними захворюваннями або травмами, зокрема і поранені під час бойових дій, які проходять лікування», – повідомили в Генштабі.

Там також зазначили, що призвані до лав російської армії жителі окупованої Луганської області, які входять до «другого армійського корпусу», відзначають дискримінацію їхнього статусу в порівняні з російськими військовими. Особовий склад підрозділів зазначеного армійського корпусу не отримує певних задекларованих надбавок, на відміну від російських військових в інших військових частинах. Крім того, відсутнє якісне медичне забезпечення. Як наголосили в Генштабі, ці чинники суттєво впливають на погіршення морально-психологічного стану особового складу.

Нагадаємо, що жителів окупованих частин Донеччини і Луганщини почали примусово забирати на війну за кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Чоловіків забирають воювати з вулиць або з їхніх помешкань.