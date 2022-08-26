На численних відео окупанти самі показали, де знаходиться їхня база

Завдяки російському блогеру Павлу Кукушкіну, який злив відео із тимчасово окупованого Донецька з розташуванням загарбників, українським журналістам вдалося вирахувати позиції ворога, після чого по окупантах було завдано удару. Про це повідомили журналісти проекту «Bihus.Info».

Як повідомляється, журналісти-розслідувачі кілька місяців тому знайшли базу так званої інтернаціональної бригади «П’ятнашка» та передали відомості Збройним силам України.

Журналісти звернули увагу, що 12 липня в створеному Росією маріонетковому квазідержавному утворенні «ДНР» відбулися похорони трьох осіб, під час яких виступили з промовами ватажок терористів «ДНР» Денис Пушилін та заступник глави адміністрації президента Росії та воєнного злочинця Владіміра Путіна Сєргей Кірієнко.

відео «Bihus.Info»

Загиблих назвали «простими волонтерами, які ніколи не тримали в руках зброю», проте з'ясувалося, що вони вбивали мирних українців у складі інтернаціонального батальйону «П’ятнашка», покровителем якої є Пушилін.

Саме завдяки сторінкам ліквідованих окупантів із «П’ятнашкі», а також відео Кукушкіна, який був частим гостем терористів, журналісти дізналися про точні координати бази ворога.

В результаті українські захисники завдали вогневого удару та знищили постійний пункт дислокації, а також склади боєприпасів. На численних відео окупанти самі показали, де знаходиться їхня база.

Нагадаємо, що 22 серпня, місцеві жителі тимчасово окупованого росіянами Донецька повідомили про вибух, пожежу та детонацію на складі боєприпасів російської армії. Натомість за інформацією Луганської ОВА, ЗСУ знищили базу інтернаціональної банди «П'ятнашка»