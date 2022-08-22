Вибухи у Донецьку на складі боєприпасів російських окупаційних сил

Місцеві жителі тимчасово окупованого росіянами Донецька зранку в понеділок, 22 серпня, повідомили про вибух, пожежу та детонацію на складі боєприпасів російської армії. Відео вибухів оприлюднили місцеві Telegram-канали.

Пропагандисти повідомили, що українські захисники влучили у склади в районі колишнього гіпермаркету «Ашан» в у південній частині міста.

Відео «Типичный Донецк»/Мілітарний

Місцеві жителі викладають відео зі спалахами та детонацією у районі цього супермаркету.

Зокрема паблік «ЧП Донецк» опублікував кадри моментів «прильотів» по складу з боєприпасами. Окупанти скаржаться, що «ранок сьогодні не добрий».

У ЗСУ наразі не коментують успішне знищення чергового складу з боєприпасами окупантів.

Російські пропагандисти з агентства «РІА Новости» повідомляють, що «українські військові обстріляли Донецьк» попавши у склади в районі гіпермаркету «Ашан». При цьому пропагандисти не зазначають, що на цих складах знаходились боєприпаси.