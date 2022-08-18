У регіоні проводиться евакуація

У четвер, 18 серпня, Бєлгородській області держави-терориста Росії на складі боєприпасів пролунали вибухи. Користувачі соціальних мереж публікують фото та відео вибухів на складі.

«У районі села Тимоново Валуйського міського округу спалахнув склад із боєприпасами. За останніми даними, постраждалих немає, жертв немає. Голова округу вивозить мешканців сіл Тимоново та Солоті на безпечну відстань», — повідомив голова області В’ячеслав Гладков у Telegram.

На місці працюють оперативні служби. У традиційні для себе манері російська влада наразі не повідомляє про причини пожежі, вказуючи що вони «встановлюються».

У російському Бєлгороді, з території якого постійно обстрілюють Харків, в ніч на 3 липня сталась серія потужних вибухів. Також вночі чули вибухи у російському місті Курськ.