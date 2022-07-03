У російському Бєлгороді, з території якого постійно обстрілюють Харків, в ніч на 3 липня сталась серія потужних вибухів. Про це заявив губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков.

За його словами, внаслідок «серії гучних звуків», нібито «було зруйновано багато будинків, є загиблі і постраждалі». У спільнотах Бєлгородської області публікуються фото і відео, на яких видно стовп вогню, диму, а також пожежу у приватному секторі.

Місцеві ЗМІ пишуть про «удари зі сторони України», а сам Гладков лише заявив, що «у місті працювала система ППО». Майже одразу розслідувачі з CIT повідомили, що про влучання українських ракет чи безпілотників, ймовірно, не йдеться – у багатоповерхівку у Бєлгороді потрапив перший щабель ракети російського ЗРК «Панцирь».

Перший щабель ракети ЗРК «Панцирь» впав на багатоповерхівку в Бєлгороді

Також вночі чули вибухи у російському місті Курськ. Губернатор регіону Роман Старовойт повідомив, що у місті працювала ППО, яка нібито збила два українські безпілотники «Стриж» на підльоті до Курська.